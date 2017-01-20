Başkan Togar Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı

Tekkeköy ilçe protokolü öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlukent 80. Yıl İlk-Ortaokulunda gerçekleştirilen yarıyıl karne programına Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, İlçe Müftüsü Hüseyin İmamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya ile şube müdürleri ve kaymakamlık daire amirleri katıldı.



Öğrenciler karnelerini Tekkeköy protokolünün elinden aldı



Sınıfları tek tek gezen Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve ilçe protokolü öğrencilere karnelerini kendi elleriyle vererek öğrencilerin heyecanını paylaştı. Çocukların Ülkenin geleceği, istikbali ve en büyük zenginliği olduğunu vurgulayan Başkan Togar, "Bugün bu sıralarda oturan çocuklarımız geleceğimiz ve yarınlarımızdır. Türkiye'nin yarınları olacak evlatlarımız çağın bilgi birikim ve donanımıyla yetişiyor. Eğitim ve eğitim verilen fiziki ortamlar her geçen gün çağın gereksinimlerinin üzerine çıkmak için yeni teknolojiler ile donatılıyor. Bu sıralarda eğitim öğretim gören evlatlarımız yarın ülkenin dört bir yanında görev alacaklar ve ülkemizi yönetecekler. Bugün burada öğrencilerimizin karnelerini vererek heyecanlarına ortak olduk. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diler iken yarıyıl tatillerini kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyelerimizi ilettik" dedi. - SAMSUN