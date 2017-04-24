Başkan Togar: "Amacımız Yarınlarımıza Daha Güzel Bir Tekkeköy Bırakabilmek"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Amacımız vatandaşlarımıza en iyi en kaliteli ve kesintisiz hizmeti sunmanın yanında çocuklarımıza modern bir Tekkeköy bırakabilmek" dedi.



Başkan Togar, Çözüm Merkezinde düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Hasan Togar yaptığı açıklamada, "Yarınlarımıza daha iyi bir Tekkeköy bırakabilmek adına gece-gündüz dur durak bilmeden çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızın, projelerimizin, hizmetlerimizin temelinde gücümüz kaynağı halkımız bulunuyor. Halkımızın istediği, talep ettiği hizmetleri yine vatandaşlarımız ile birlikte fikir alışverişi sonrasında hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Halkımızın dertlerini, istek ve taleplerini dinleyerek onlarla iç içe olmak, birlikte çözüm yolları üretmek maksadıyla her hafta pazartesi günü çözüm merkezimizde halkımızı ağırlıyoruz" diye konuştu.



"Ortak akıl ile yönetiyoruz"



Tek tek vatandaşları dinleyen ve taleplerin çözümü noktasında ilgili birimlere anında gerekli talimatları veren Başkan Togar, "İlçemizi ilçemizin asıl sahibi vatandaşlarımız ile birlikte ortak akıl çerçevesinde yönetiyoruz. Yediden yetmişe herkesin düşüncesi fikri bizler için çok önemlidir. Her fırsatta gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında görüş birliği ortaya koyuyoruz. Halk günleri vasıtasıyla vatandaşlarımız ile bire bir görüşüp hem sohbet ediyoruz hem de sorunları çözüme birlikte kavuşturuyoruz. Yine tespit çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın mahallesinde, sokağında hatta evinin önünde onların taleplerini yerinde dinleyip yerinde çözümler üretiyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi en kaliteli ve kesintisiz hizmeti sunmanın yanında çocuklarımıza güzel, modern bir Tekkeköy bırakabilmek" şeklinde konuştu. - SAMSUN