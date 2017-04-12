Başkan Tiryaki, Dörtdivanlı Hemşehrilerine Referandumu Anlattı

Referandum öncesi çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Dörtdivanlı hemşehrilerini Altınköy Açık Hava Müzesi'nde ağırladı. Referandum süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Tiryaki, Altındağ'da büyük oranda 'evet' oyu çıkacağına inandığını belirtti.



"1940'lardan günümüze kadar ondan fazla darbe girişimi oldu. Darbenin şekli değişmiştir ama darbe darbedir. Bu durum, şunu gösteriyor ki sağlıklı hükümet etme sisteminde problem var. İşte yeni sistemle bu problemler aşılmış olacak. Daha müreffeh bir Türkiye, kalkınmış bir Türkiye istiyoruz" diye konuşan Başkan Tiryaki, bunun için de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir fırsat olduğunu, Türk halkının bu fırsatı kaçırmayacağına canı gönülden inandığını söyledi.



Tiryaki, ülkedeki birçok yönetimsel sıkıntının yeni yönetim sistemi ile aşılacağına, hantal bürokrasinin giderileceğine inandığını kaydederek, "Bu süreçte halka anlatılması gereken en önemli konu; bu ülkede bundan sonra koalisyonların olmayacağı ve yönetimde kavgaların, gürültülerin olmayacağıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA