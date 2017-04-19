Başkan Tiryaki'den Altındağ İlçe Teşkilatına Teşekkür

Referandum sonrasında AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu süreçte özveriyle görev yapan ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle temsilcilerine teşekkür etti.



Başkan Tiryaki, referandumla ilgili olarak, "Milletimiz kardeşlik atmosferi içerisinde sandığa giderek sivil anayasa için oy kullandı ve tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdi. Altındağlılar tercihini daha güçlü ve yeni Türkiye'den yana kullandı. Bugün Türkiye'yi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep beraber şekillendirme zamanıdır. Bundan sonra bize düşen çok daha fazla çalışmak, 13 yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi daha büyük bir şevkle devam ettirmektir. Rabbim mahcup etmesin" diye konuştu.



AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ise, referandum sürecinde Altındağ teşkilatının tüm toplumu kucaklayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, emeği olan herkese teşekkür etti. Karaca, aynı sağduyunun bundan sonra da devam etmesini diledi. - ANKARA