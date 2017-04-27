Başkan Tiryaki, Çanakkale Yolcularını Uğurladı

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri devam ediyor. Son olarak Çanakkale ve Bursa gezisine giden vatandaşlar, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından uğurlandı. Sabah saat 07.00'da Başkan Tiryaki'yi karşılarında gören Altındağlılar, hem şaşırdı hem mutlu oldu.



Belediyenin organizasyonuyla, hem kadınlar hem çocuklar hem de erkekleri sırayla bu kültür gezilerine katılıyor. Çanakkale ve Bursa gezisinin bu seferki yolcuları Alemdağ, Plevne ve Sakarya Mahallesi sakinleri oldu. Alemdağ Kadın Eğitim Kültür Merkezinin önünden Çanakkale ve Bursa'ya 3 otobüsle hareket eden 150 kişilik kafileyi Başkan Tiryaki uğurladı. Altındağlı beylerin heyecanına ortak olan Tiryaki, kafileye hayırlı yolculuklar diledi.



Otobüslere binerek tek tek Altındağlı beylerle görüşen Başkan Tiryaki, kültür gezilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu gezilerin zihinleri aydınlattığını söyledi ve Altındağ Belediyesi olarak yıl içerisinde 20 bin kişiyi kültür gezileriyle buluşturduklarına dikkat çekti. Bu gezilerden sadece kadınların değil çocuklar ve erkeklerin de faydalandığını hatırlatan Başkan Tiryaki, "Bu sayede Altındağlı vatandaşlar tarihimizi yerinde görerek öğreniyor. Çanakkale ve Bursa gezisinin Altındağlı beylerin hayatında önemli bir iz bırakacağına inanıyorum. Bu yerlerin herkes tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA