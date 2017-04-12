Başkan Tiryaki Altınpark Mahallesi'nde

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, halk buluşmalarına devam ediyor. Referandum öncesi her gün farklı mahalleleri gezen ve vatandaş taleplerini dinleyen Başkan Tiryaki, bu sefer de Altınpark Mahallesi sakinleri ile buluştu.



Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınpark Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde vatandaşlara hitap ederek, "Daha erdemli, daha huzurlu bir toplum için çok çalışmalıyız" dedi. Daha sonra atölyeleri gezerek kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Başkan Tiryaki, hediye ettiği oyuncaklarla kreş öğrencilerinin de yüzünü güldürdü. Başkan Tiryaki, ilçeye 13 anaokulu ve 32 derslikli bir okul kazandırdıklarını hatırlattı. Başkan Tiryaki, yakın zamanda Altındağ'a bir okul daha yapacaklarının müjdesini vererek, "Çocuklarımızı 20 yaşına kadar sporla, sanatla, kültürle iç içe yetiştirdiğimiz takdirde, o çocuğun kötülüklere bulaşması artık mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.



Sokak dedikodularına kulak asılmaması gerektiğini belirten Başkan Tiryaki sözlerine şöyle tamamladı:



"Kısa süre sonra bir halk oylaması yapılacak. Bu seçim, bir siyasi parti seçimi değil. Yönetim sistemiyle alakalı bir seçim Hepimiz özgür irademizle gidip oy kullanacağız. Lütfen mutlaka oyunuzu kullanın. Doğru neyse ona karar vereceğiz. Altındağ Belediye Başkanı olarak size bir güven verebildiysem doğruyu seçeceğinize inanıyorum. Bu kararı verirken sorunları kişiselleştirmeyin. Dünyayla yarışan bir ülke haline geliyoruz. Yeni oluşturulacak olan sistem benim de savunduğum bir sistem. Referandum Türkiye için bir fırsattır. Halk oylamasını kişilerle özdeşleştirmeyin. Türkiye'nin rejimi Cumhuriyet'tir. Halk oylaması ile rejim değişmeyecek, değişecek olan Türkiye'nin yeni yönetim sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'de tıkanmış bürokratik kanalları açacağına inanıyorum." - ANKARA