Başkan Taşçı: "Projeler Kenti Olduk"

Atakum Belediyesi, Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri ve Spor Tesisi projesine hız kazandırdı.



Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yapımı devam eden proje ile ilçeye önemli bir kompleksin kazandırılmış olacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesine önemli bir yaşam alanı daha kazandırıyoruz. İnşaatı hızla devam eden Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri ve Spor Tesisi ile muhteşem bir projeyi daha hayata geçirmiş oluyoruz" dedi.



Atakum ilçesinde ardı ardına önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri ve Spor Tesisi ile önemli bir projeyi daha Atakumlular ile buluşturmaya hazırlandıklarını kaydetti. 16 bin metrekare alan üzerine kurulan dev kompleksimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bir katında çocuk oyun alanı bulunacak olan kompleksin bir katında da kapalı pazar yeri olacak. En üst katında ise iki adet halı saha, bir adet tenis kortu ve kafeterya bulunacak. Görsel olarak muhteşem bir yapıya sahip olacak olan Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri ve Spor Tesisi, içerik olarak da Samsun'da bir ilk olacak" diye konuştu.



Atakum'un değişimi ve gelişimi için hızlı bir çalışma grafiği sergilediklerine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizin öncelikli eksiklerinin giderilmesi noktasında ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle 2017 yılı, birçok önemli projenin halkımızla buluştuğu önemli bir yıl olacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum EK Hizmet Binası, Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları, Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri ve Spor Tesisi, Taflan Halı Saha, Düğün Salonu ve Kültür Evi başta olmak üzere birçok önemli proje, önümüzdeki aylarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlıyor. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Atakum için düşünüyor, üretiyor ve hayata geçiriyoruz. Projeler kenti olduk. Bu hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN