Başkan Tanır'ın Acı Günü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Finike ilçe Başkanı Okan Tanır’ın babası Mahmut Tanır 84 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Finike ilçe Başkanı Okan Tanır'ın babası Mahmut Tanır 84 yaşında hayatını kaybetti.
CHP Finike ilçe Başkanı Okan Tanır'ın emekli öğretmen babası Mahmut Tanır (84) doğum gününde hayatını kaybetti. Tanır'ın cenazesi Merkez camisinde kılınan namazın ardından İskele Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, CHP Milletvekili Devrim Kök ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA