Başkan Tahmazoğlu Turizm Haftasını Kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Turizm haftasını kutlayarak, "Ekonomimizin bacasız sanayisi durumundaki turizm sektörü sayesinde ülkemizin dolayısıyla da ilimizin dünyaya tanıtımında çok önemli mesafeler alınmış ve alınmaya devam etmektedir" dedi.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tutan, insanların sosyal ve kültürel hayatını etkileyen turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu kaydederek, "İlimizin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin görevi olduğu gibi yerel yönetimlerin de görevi olmalıdır. Belediye olarak toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç ve dış turizmi canlandırmak, halkın Turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel mirasımıza sahip çıkarak her türlü çalışmaya destek veriyoruz. Gaziantep'in tarihini ve kültürel dokusunu gün yüzüne çıkarmak için büyük önem teşkil eden ve Gaziantep'in simgesi olduğu gibi büyük çoğunluğu Şahinbey ilçe sınırları içerisinde yer alan, yok olmaya yüz tutmuş tarihi Antep Evlerini Turizme kazandırmak için sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.



Medeniyetlere ait kültür varlıklarının mirasçısı olan vatandaşların, bunları gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü olduklarını ifade eden Tahmazoğlu, "15-21 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftasının, Turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda etkili olmasını dilerim" dedi - GAZİANTEP