Başkan Tahmazoğlu, Otopark Yapımını İnceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, triko ve penyecilerin taşınacağı Tekstil kent Mahallesi için 13 bin 395 metrekare alan üzerine yapılan 3 katlı 271 araçlık otopark inşaatını inceledi.



Şahinbey Belediyesi, Şahinbey'in gelişen mahallerinden olan Tekstil kent Mahallesi için çalışmalarını sürdürüyor. Triko ve penye sektörünün yeni alanı olacak olan Tekstil kent Mahallesi'ne Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve üstü meydan olarak kullanılacak olan 3 katlı otopark çalışması ve hayırseverlerin desteği ile cami yapımı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.



"Üretim merkezi olacak"



İnşaat alanını ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Tekstilkent Mahallesinin önemli ihtiyaçlarından olan cami ve otopark inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Gaziantep'teki bütün penyeciler ve trikotajcıların üretim merkezi olacak olan Tekstil kent Mahallemiz hızla gelişiyor. Bizde bu yapılaşmaya uygun olarak, asfalt ve yol çalışmalarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda bu bölgede ihtiyaç duyulan cami inşaatımızda devam ediyor. Cami inşaatının yanında ise belediyemiz mülkünde olan yaklaşık 3000 m2 alan üzerine 3 katlı otopark inşa ediyoruz. Otoparkın üstü de caminin meydanı olacak. Amacımız bu mahallemizi her yönüyle geliştirmek. Gaziantep'in ticaretine, ekonomisine ve esnafına ciddi bir katkı sağlamak istiyoruz. Otoparkımızı birkaç ay içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi. - GAZİANTEP