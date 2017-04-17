Başkan Tahmazoğlu'ndan Halk Oylaması İçin Teşekkür

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin geleceğini değiştiren halk oylaması sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm Şahinbey'lilere ve Gaziantep'lilere teşekkür etti.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulduğunu belirterek, "Darbe Anayasası ve yönetim şekli artık son buldu. Milletimizin teveccühü ile Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için milletimiz güvenoyu vererek bir kez daha AK Parti'ye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıktı. Ülkemiz ve 2023 Türkiye'si için önemli olan bu halk oylaması sonrasında Türkiye'de bir dönem kapanıp yeni bir çağ açılmıştır. Bu ülke artık darbe anayasası ve istikrasızlıktan bahsetmeyecek. Kaoslar ve krizler bu ülkenin ayağına pranga olmayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve yeni anayasamızın ülkemize ve halkımıza mutluluk ve huzur getireceğine inanıyorum. Uzun süredir devam eden çalışmalarımız güzel bir netice ile taçlandı. Halk oylaması sürecinde bizlerle birlikte çalışan ve bu sonucun alınmasında emeği geçen herkese ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP