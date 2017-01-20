Başkan Subaşıoğlu Toplantı ve Sergi Salonunun Yapımını İnceledi

Merkezefendi Belediyesi tarafından Bereketler Mahallesi'nde yapılan toplantı ve sergi salonunu inşaatı devam ediyor.



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Bereketler Mahallesi'nde yapılan toplantı ve sergi salonunu inşaat çalışmalarını inceledi. 4 bin 769 metrekare arazi üzerinde 3 bin 670 metrekarelik kapalı alandan oluşan toplantı ve sergi sarayında 2 adet 600'er kişilik toplantı salonları yer alıyor. Yine proje 400 metrekarelik bir sergi salonunu içinde bulunduruyor.



hızla yükselen toplantı ve sergi salonu ile ilgili konuşan Subaşıoğlu, "Bu projemiz Merkezefendi'ye çok yakışacak. Merkezefendili hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layık ve Merkezefendililerin memnuniyeti her şeyin üstünde geliyor. Bunun bilincinde ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Merkezefendi'ye yakışan dev bir projemiz yükseliyor. Bereketler Mahallemiz'de toplantı ve sergi sarayımızın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanlıyız, mutluyuz, tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ