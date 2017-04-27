Başkan Subaşıoğlu Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde İnceleme Yaptı

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, inşaatı devam eden kültür merkezi ve nikah salonunda incelemelerde bulundu.



Merkezefendi'de kültür merkezi ve nikah sarayının yapım çalışmaları devam ediyor. Başkan Subaşıoğlu, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Subaşıoğlu, "Kültür merkezi ve nikah sarayımız artık yükselmeye başlıyor. İnşaatımızda görüldüğü üzere çalışmalar hızla devam ediyor. Bizde bugün çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bu dev projemiz Merkezefendimize çok yakışacak. Kültür merkezi ve nikah sarayında tiyatro, konferans, seminerler düzenlenmesi için 703 kişilik çok amaçlı salon bulunuyor. Yine ayrıca 500 kişilik ve 247 kişilik nikah ve konferans salonları yer alıyor. 80 kişilik iki tane küçük nikah salonları da var. 250 araçlık kapalı otopark da bulunuyor. Merkezefendimize ve Denizlimize hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ