Başkan Subaşıoğlu, Muhtarlarla Buluştu

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Yusuf Görgüç ve Ayhan Mazıoğlu, birim müdürleri ile birlikte ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen istişare toplantısında Kaymakam Şükrü Görücü, muhtarların mahallelerin önemli birer temsilcisi olduğunu belirterek ilçede birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen gayretli çalışmalardan söz etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi ilçesini bir adım daha ileriyle taşımak için muhtarlarla beraber sıkı bir çalışma içerisinde olunduğunu kaydetti.



Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendimiz olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük ailede muhtarlarımız, personelimiz, vatandaşlarımız var. Herkes Merkezefendi'yi daha iyiye daha güzele ve ileriyle taşımanın düşüncesinde. Merkezefendi Belediyesi olarak muhtarlarımızla sıkı bir çalışma içindeyiz. Aslında sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Muhtarlarımızla yaptığımız istişarelerle mahallelerimizin eksiklerini değerlendiriyor, çalışmalarımızı planlıyoruz. Bugün yine muhtarlarımızla istişare toplantısında bir araya geldik. Sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Subaşıoğlu'nun konuşmasıyla birlikte istişare toplantısında Merkezefendi ilçesinin geleceğine yönelik çalışmalar ele alındı.



Başkan Subaşıoğlu, aynı zamanda gerçekleştirilen istişare toplantısında muhtarların taleplerini önünde bulunan not kağıdına tek tek not alarak çözüme kavuşturulacağını belirtti. - DENİZLİ