Başkan Sözlü Kitap Fuarını Gezdi

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen Çukurova 10. Kitap Fuarı'nı gezen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yazarlarla ve vatandaşlarla sohbet etti.



TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve bu yıl onuncusu yapılan Çukurova Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, vatandaşlarla sohbetinde Türk Milleti'nin yarınlarını okuyan, düşünen insanların inşa edeceğini belirtirken, "Teknolojinin baş döndürücü bir hal aldığı toplumuzda ilerleme ve gelişme ancak kitaplarla olur. İlerlemek ve gelişmek isteyen toplumlar bilgi üretip kullanmak zorundadır" dedi.



İmza stantlarını ziyaret etti



Eski Özel Kuvvetler Komutanı ve 24. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın "Bölünmeye Çeyrek Kala" isimli kitabını imzaladığı stantta bir süre kalarak Alan'la sohbet eden Başkan Sözlü, Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil'in standındaki kalabalığa kayıtsız kalamadı ve Özdil'i de imza sırası bekleyen kalabalığın ön sıralarına alarak anı ölümsüzleştirdi.



300'ü aşkın edebiyatçı 70 etkinlik



300'ü aşkın edebiyatçının bulunduğu ve 70 etkinliğin düzenlendiği Çukurova 10. Kitap Fuarı'nda yazarları ziyaret eden Başkan Sözlü, Çukurova'nın toprağıyla olduğu gibi yazar ve şairleriyle de bereketli olduğunu vurguladı. Stantlar arası gezerken sık sık vatandaşlardan tarafından fotoğraf çekilmek için durdurulan Başkan Sözlü, Adana'nın okur yazar buluşmasına ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ADANA