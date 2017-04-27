Başkan Sözlü: "Cumhuriyet Nesli Olarak Yaşadığımız Coğrafyayı Kıymetlendirmeliyiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi ile bir araya geldi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 14 Mayıs'ta temeli atılacak olan Ceyhan Cem evi için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi'nin düzenlediği yardımlaşma ve dayanışma gecesine katıldı. Programda konuşan Başkan Sözlü, Anadolu'nun yurt olmasında Alevilerin de katkısı olduğunu belirtirken, "Cem evinin yapılmasını gecikmiş sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hoşgörü iklimini hakim kılmak hem geçmişimize hem de bugünümüze karşı önce insanlığımızın sonra da kamuya hizmetle görevli oluşumuzun bir gereği" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarının yaşadıkları ülkede, şehirde yaşarken haz almasını önemsediklerini ifade eden Başkan Sözlü, "Cumhuriyet Türkiye'sindeyiz ve bizler Cumhuriyet'in nesli olarak bu coğrafyayı kıymetlendirmeliyiz. Bunun yolu da ecdadımızın bıraktığı eserlere yenilerini eklemekten geçiyor" şeklinde konuştu. - ADANA