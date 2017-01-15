Başkan Soylu'dan Ankara Çıkarması

Geçtiğimiz günlerde Menderes'te yaşanan sera afetine çözüm arayan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Salı günü Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.



Geçen hafta aşırı kar yağışı sonrası Menderes'in 17 mahallesinde hasar gören ve yıkılan seralarla ilgili mağduriyeti olan vatandaşlar için çözüm arayan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Ankara'da Başbakan Binalı Yıldırım ile bir araya gelecek. Salı günü gerçekleşecek görüşmede Başkan Soylu, Başbakan Yıldırım'a sorunun boyutlarını aktaracak, mağdur olan üretici ve çiftçiler için yardım talebinde bulunacak. Görüşmede Menderes'in tarım, organize sanayi bölgesi olması da masaya yatırılacak.



Yaşanan sıkıntının çözümü için her türlü çalışmanın yapıldığını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemizde yaşadığımız soruna ilk andan itibaren çözüm için her türlü girişimde bulunduk. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için gereken ne ise yapılıyor. Salı günü de Sayın Başbakanımız ile bir araya gelip konuyu görüşeceğiz. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz. Kimse endişelenmesin. Milletin derdiyle dertlenen bir Başbakanımız var. İnşallah yıldırım çözümle bu sıkıntıyı da atlatacağız" dedi. - İZMİR