Başkan Şirin Sporcu Öğrencileri Ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, TOKİ Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Okulu idarecileri ve futbol takımı öğrencilerini ağırladı.



TOKİ-Şehit Komando Onbaşı Ömer Balkan İlköğretim Kurumları Okul Müdürü Mehmet Kotanak, Müdür Yardımcısı İbrahim Kılınç, beden eğitimi öğretmeni Yavuz Fikret Akgül ve futbol takımını oluşturan öğrenciler, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. Konuklarını, Belediye Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Şirin'e okullarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden okul müdürü Mehmet Kotanak, "Sayın Başkanımız'a bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Futbol takımımız hem derslerinde hem de sporda başarılı öğrencilerden oluşuyor. Belediyemizin bizlere kıyafet yardımında bulunmasından ve okulumuzun ihtiyaçları noktasındaki desteklerinden dolayı teşekkür etmek istedik. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı kendilerine minnettarız" dedi.



Başkan Şirin de ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, spora ve sporcuya verdikleri desteği artarak devam ettirdiklerini ifade etti. Başkan Şirin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spora olan ilgisinden ve neticede elde ettikleri başarılardan dolayı oldukça memnun oluyoruz. Kendi kişisel gelişimleri için de önemli olan sportif faaliyetlerini devam ettirecek desteğimizi vermekten de mutluluk duyuyoruz. Destek bizlerden, başarı onlardan. Tüm sporcularımıza katılacakları müsabakalarda ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA