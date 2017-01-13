Başkan Şirin Şampiyonları Kutladı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, voleybolda Manisa il birincisi, futbolda Manisa il ikincisi olan Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarını ağırladı.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kaymakam Uğur Turan ile birlikte Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Salar, müdür yardımcısı Haşim Yıldırım, beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Emre ve Mehmet Turhal, voleybol antrenörü Yener Baştürk, futbol antrenörü Tuncay Şen, okul proje ekibi Öyküm Bağçeci ve Gökhan Yüksel, futbol ve voleybol takımlarını meclis toplantı salonunda ağırladı. Şampiyonluk kupalarını Başkan Şirin'e takdim eden okul müdürü Hüseyin Salar, "İlimizi ve ilçemizi Türkiye'de tanıtan, 5 yıldır yakaladığı başarıyı artarak devam ettiren takımlarımızın gururunu Sayın Başkanımız ile paylaşmak istedik. Biz gururlu ve mutluyuz. Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin'in Turgutlu'yu spor kenti yapma adına verdiği desteklerin ve gerçekleştirdiği çalışmaların da takipçisi olarak kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Başkan Şirin de ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, Turgutlu'ya 2 şampiyonluk gururu yaşayan Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tebrik etti. Başkan Şirin, "Turgutlumuz spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin voleybol ve futbol takımları da aldıkları şampiyonluklarla ilçemizin adını ülkemizde duyurarak mutluluğumuzu arttırıyor. Bu anlamda gençlerimizi ve emek veren antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Tabii ki de onları spora teşvik eden ailelerini ve öğretmenlerini de unutmayalım. Başarı ekip işi ve bu güçlü ekibin daha nice başarılara imza atacağından şüphem yok" diye konuştu. - MANİSA