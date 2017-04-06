Başkan Şirin Mutluluğa Ortak Oldu

Projesi kapsamında evlilikte 50. yılı dolduran Gönenç Ailesi ziyaret eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Kadriye Gönenç çifti mutluluklarına ortak oldu.



Turgutlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Nikah Birimi tarafından hayata geçirilen Gönül Projesi kapsamında evlilikte 50. yıllarını geride bırakan çiftlere nezaket ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Turgay Şirin'in durağı bu kez Ahmet-Kadriye Gönenç çifti oldu. İstiklal Mahallesi Şehitler Yolu üzerinde ikamet eden Gönenç çifti, Başkan Şirin'i büyük bir sevinçle karşılarken, ziyarette kendilerine 30 Mart 1967 yılındaki nikah defterinin bir sureti ve isimlerine özel dekoratif saat hediyesi, duygu dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Ahmet-Kadriye Gönenç, "Gerçekten bu zamana dek böyle incelik görmemiştik. Maşallah zaman hızla akıp geçmiş, biz 50 yılı geride bırakmışız. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz. Sayenizde yüzümüz güldü. İnşallah sizler de nice yıllar görürsünüz, inşallah sizleri de böyle hatırlayanlar olur" dedi.



Başkan Şirin de hedeflerinin 50 yıl gibi uzun bir süre evlilik kurumunu sürdürerek bugünlere gelen çiftleri hatırlamak, genç çiftlere örnek göstermek olduğunu ifade ederek, "Adını 'Gönül Projesi' koyduğumuz bu ziyaretlerle, sizleri hatırlamak, geleceğe hoş bir seda bırakmak istiyoruz. Sizler için ne yapsak az ancak sizlerin bir hayır duanız bizlere yeter. Sizlerle gönül birliğimizi güçlendirdiğimize inanıyorum. Allah sizlere ve ailenize huzur, mutluluk ve sağlık dolu nice yıllar nasip etsin" dedi. - MANİSA