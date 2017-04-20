Başkan Şirin Koltuğunu Miniklere Devretti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Alper Kurt ile Defne Naz Zehiroğlu'na devretti.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in konuğu olan Alper Kurt ile Defne Naz Zehiroğlu, makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşadı. Okul Müdürü Tanju Özbent ve Sınıf Öğretmeni Selma Uçun ile birlikte Başkan Şirin'e ziyarette bulunan çocuklar, Belediye Başkanı Turgay Şirin'den sokak hayvanları için su kaplarının sayısının artmasını talep etti. Daha sonra telefon ile Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'i makama çağıran öğrenciler, Gökmen'den çöp konteynerlerinin ilaçlanmasını ve kireçleme çalışmalarının yapılmasını istedi. Makam koltuğuna oturmanın heyecanını yaşayan miniklerin bayramını kutlayan Başkan Şirin de onlara hediye takdim etti. Başkan Şirin, "Gün onların günü. Gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir bayram hediye ederek onurlandırdığı ve güvendiği, bizlerin de O'nun izinden giderek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın günü. Bu vesileyle Alper ve Defne Naz nezdinde bir kez daha tüm çocuklarımızın vatanımıza ve milletimize bağlı yetişmesini, aydınlık, başarı dolu, mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum" dedi. - MANİSA