Başkan Şirin'in Çifte Ziyareti

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gönül Projesi kapsamında Kerim-Fatime Arı ile Mahmure-Ahmet Teker ailesinin konuğu oldu.



Gönülleri alan proje ile evlilikte 50. yılını geride bırakan çiftleri ziyaret etmeye devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Arı ve Teker Ailesi'nin konuğu oldu. Ziyaretlerinde Başkan Şirin'e Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yurt ve nikah memuru Ali Akça eşlik etti. 7 Eylül Mahallesi sakinlerinden Fatime-Kerim Arı çiftine 50 yıl önce imza attıkları nikah defterinin bir suretiyle jest yapan Başkan Şirin, ayrıca isimlerine özel saat hediyesi ile gönülleri bir kez daha feth etti. Arı çifti ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halka temas eden sosyal projelerinden dolayı Başkan Şirin'i tebrik etti. Başkan Şirin'in bir diğer ziyareti Mahmure-Ahmet Teker çiftine oldu. Teker Ailesi'nin memnuniyetiyle karşılanan Başkan Şirin, hasbihal ettiği hemşerilerine 50 yıl önce imza attıkları nikah defterinin bir sureti ve isimlerine özel saat takdim etti.



Gönül Projesi kapsamında kapılarını heyecanla açan Teker ve Arı çiftine teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Projemiz kapsamındaki ziyaretlerimize devam ederken, bu kez Arı ve Teker Ailesi'nin konuğu olduk. Sağolsun değerli büyüklerimiz bizleri memnuniyetle karşıladılar. Bu projenin hayata geçmesinde bizler kadar O'nların da katkıları var. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Onların ellerini öpüp hayır duası almak en güzel duygulardan biri. Bizlere ve gençlerimize örnek evlilikleriyle kendilerine bir ömür mutluluk diliyorum. Bizler iyi günde de kötü günde de her daim vatandaşlarımıın yanındayız, yanında da olacağız. Onlar 50 yıl bir yastığa baş koymuşlar. Allah daha nice yıllar nasip etsin. Tüm gençlerimize örnek olmaya devam etsinler" dedi. - MANİSA