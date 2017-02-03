Başkan Şirin'den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yeni yılla birlikte değişimine başlanan kimlik kartları için başvuruda bulundu.



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, eşi Bahar Şirin, kızları Ecem, Sıla ve Ecrin Şirin'in kimlik yenilemesi için gittiği ilçe nüfus müdürlüğünde sıra alarak beklerken, vatandaşlarla sohbet etti. Nüfus Müdürü Raziye Meder ve Şef Abdurrahmen Yelboğa'dan sisteme dair bilgi alan Başkan Şirin ve ailesi, sıralarının gelmesinin ardından biyometrik fotoğraf ve mevcut kimlik kartlarını beyan ederek işlemlere başladı. Yeni kimlik kartlarının en geç bir ay içerisinde adreslerine gönderileceğini belirten Başkan Şirin, "Yeni yılla birlikte bizler de vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kimlik kartları için işlemlerimizi başlattık. İlk gün eşim ve kızlarımız için, ertesi gün şahsım adına başvuruda bulunduk. İzlenimimize göre ilçe nüfus müdürlüğümüz oldukça yoğun çalışıyor. Bu anlamda tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bugüne dek binlerce vatandaşımızın başvuruda bulunduğu ve yeni kimlik kartlarına kavuştuğunu öğrendik. Modern çağa uygun yeni kimlik kartlarının 'yeni' kelimesindeki parıltı gibi ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA