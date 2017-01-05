Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda İnceleme

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, çevre düzenlemesinin tamamlandığı Çıkrıkçı Düğün Salonu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Çıkrıkçı Mahallesi ziyaretinde Başkan Şirin'e daire müdürleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz eşlik etti. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yapılan kilitli parke taşı döşemesinin mevcut alana düzen getirdiğini ifade eden Başkan Şirin, "Elbette burası mahalle sakinlerimizin cemiyetlerini yaptığı bir mekan olarak hizmet veriyor. Çevresi de yazın tozdan, kışın yağmurdan dolayı sorun oluşturuyordu. Bu sorunları bertaraf ederek çözüme kavuşturmak için de Fen İşleri Müdürlüğümüz'ce önce zemin düzenleme çalışması yaptık. Ardından talebimiz üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de yaklaşık 2 bin metrekarelik kilitli parke döşeme çalışması yapıldı. Şuanda oldukça kullanışlı bir alan ortama çıkmış bulunuyor. İnşallah burayı daha aktif hale getirecek çalışmalar içerisinde olacağız. Çıkrıkçılı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, da vatandaşların özel günlerine ev sahipliği yapan salonda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, taleplerini yerine getiren Belediye Başkanı Turgay Şirin'e ve parke taşı desteği veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Çıkrıkçı Düğün Salonu ziyaretinin ardından Çıkrıkçı Mahalle sakinlerinden Kerim Kaya'nın işletmecisi olduğu kahvehanesinde çay ikramına iştirak eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, tamamlanan, yapımı süren ve yapılması planlanan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. - MANİSA