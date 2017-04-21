Başkan Şimşek'e Teşekkür Ziyareti

Sorgun Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (SOYDER) ile Engelliler Umut Derneği yöneticileri, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'i makamında ziyaret ederek derneklerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.



Ziyarette SOYDER Başkanı Murat Erciyas, Belediye Başkanı Şimşek'in kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek, "En son 48 kişilik bir ekiple iki gün süren Çanakkale gezimiz oldu. Bu gezimizde de belediye başkanımız bize otobüs temininde bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.



Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ise, Çanakkale gezisinde kendilerine destek olan Başkanı Şimşek'e teşekkür etti.



Özdemir, "Belediye Başkanımız Sayın Şimşek'e, gezi dönüşü Çanakkale hatırası Seyit Onbaşının resminin yer aldığı saat ve Çanakkale'ye özgü hediyeler takdim ettik. Kendilerine bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.



Şimşek de, hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, imkanları ölçüsünde bu tür hizmetlerin devam edeceğini, o kahraman ecdadı unutturmamayı kendilerine görev saydıklarını kaydetti.