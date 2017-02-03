Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan "İyi Tarım Uygulamaları" projesine katılım göstermeleri gerektiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin kalıntısız ve kaliteli ürün aradığını söyledi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım uygulamalarıyla ilgili hizmet veren bir danışmanlık bürosunun açılışına katılan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, burada üzüm ihracatı ve "İyi Tarım Uygulamaları" projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıgöl ve Alaşehir'in yaş üzüm üreten önemli iki ilçe olduğunu vurgulayan Seyhan: "Bu ilçelerimizde üzüm üreticilerimizin iyi tarım uygulamalarına geçmeleri gerekmektedir. İyi tarım uygulaması genişlemeli. Her geçen yıl ihraç edilen üzümlerde olsun, diğer gıda ürünlerinde kalıntısız ve kaliteli ürünler aranmaktadır. Üzümlerimiz Avrupa normlarında olarak yetiştirmek gerek. Bu nedenle üreticilerimiz iyi tarım uygulamalarına önem vermeli ve yaygınlaşmasına destek olmalıdır." dedi.
Üyelere nostaljik radyo hediyesi
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Sarıgöl ve Alaşehir'deki üyeleri için bu yıl farklı bir hediye sunmayı planladıklarını dile getirerek, "Her yıl oda olarak kalem, ajanda, çanta gibi hediyelerimizi üyelerimize dağıtmaktaydık. Bu yıl değişiklik olsun istedik ve nostaljik radyo dağıtarak eski günlerimizi yad etmeyi hedeflemiştik. Gerçekten büyük ilgi gördü."dedi. Sarıgöl'de üyelerini tek tek ziyaret eden Başkan Seyhan nostaljik radyoları teslim etti. - MANİSA
Başkan Seyhan: "İyi Tarım Uygulaması Genişlemeli"
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan "İyi Tarım Uygulamaları" projesine katılım göstermeleri gerektiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin kalıntısız ve kaliteli ürün aradığını söyledi.
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan "İyi Tarım Uygulamaları" projesine katılım göstermeleri gerektiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin kalıntısız ve kaliteli ürün aradığını söyledi.