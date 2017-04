Başkan Seyfi Dingil yetimleri sevindirdi

İskenderun'da yetim dayanışma günleri etkinliği düzenlendi

Yetimler güler ise dünya güler



HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçe Belediyesi ve Hatay İnsani Yardım Derneği tarafından 'Yetim Dayanışma Günleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yetim çocuklar doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

İskenderun Belediyesi DownCafe'de düzenlenen etkinlikte 63 yetim çocuk ve ailesi hep birlikte önce yemek yediler, ardından palyaço gösterileri eşliğinde eğlenen çocuklar, çuval yarışması gibi yarışmalar ile de gönüllerince eğlendiler.Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Hatay Antakya, Dörtyol, Kırıkhan ve İskenderun'da düzenledikleri etkinliklerle Hatay geneli 600'e yakın yetimi sevindiklerini ifade eden, Hatay İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yetim, "İnsanlık şuanda savaş halinde, acı ve ızdırap dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bizler de Hatay İHH olarak bugün İskenderun'daki yetim ve ailelerini sevindirmek amacıyla, İskenderun Belediyesi ile birlikte sahilde Down Cafe de bir program yapıyoruz. Hatay'da 'Yetim Dayanışma Günleri' kapsamında Antakya'da 200, Dörtyol ve Kırıkhan'da 100 toplamda ise 600'e yakın yetim çocuğumuzu eğlendirmek, yemek yedirmek, giydirmek ve animasyon gösterileri ile bir günde olsa çocuklarımızın yüzleri gülmesini istiyoruz. İskenderun'da bu güzel ortamı sağladığından dolayı Belediye Başkanımız Seyfi Dingil'e teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var; 'Yetim gülerse Dünya güler' Başkanımızdan bir isteğimiz var inşallah seneye Anıt Alanında Hatay'ın bütün ilçelerinin katılımı ile çok büyük bir program için başkanımızdan söz almak istiyorum." dedi.

Böyle güzel etkinlerde her zaman çocuklarımızın yanlarında olduklarını ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Ne ihtiyacınız, ne derdiniz var ise her zaman yanınızdayım. İnşallah gelecek sene de büyük bir etkinlikle Hatay'ın 15 ilçesiyle birlikte güzel bir program yaparız." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i 'Teşekkürler Seyfi Baba' diye hep birlikte alkışlayan çocuklar başkana sevgi gösterisinde bulunarak başkandan hediyelerini aldılar.

Palyaço ile eğlenen çocuklara daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve Hatay İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yetim kıyafet yardımında bulunarak yetimleri sevindirdiler.

Programın sonunda ise 63 yetim çocuk ve aileleri hep birlikte İskenderun Körfezinde tekne turu ile geziye çıkarak unutulmaz bir günün keyfini doyasıya yaşadılar.