Başkan Seyfi Dingil: "Türkiye'nin Geleceği İçin Son Şansımız"

Hatay'ın İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için son şans olduğunu söyledi.



Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından, Ulu Cami Caddesi üzerinde kurulan çadırda, vatandaşlara ve esnafa Cumhurbaşkanlığı ve yeni hükümet sistemini anlattı.



16 Nisan referandum unda neden evet denilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunan Başkan Seyfi Dingil, "Türkiye'nin geleceğini oylamak için 5 günümüz kaldı. Bu bizim Türkiye'nin geleceği için son şansımız. Daha güçlü bir demokrasi için, daha güçlü bir Türkiye için 'evet' diyoruz. Türkiye'nin geleceğini garanti altına almamız lazım. Hayır verene de evet verene de saygımız var. Ama bu zor coğrafyada Türkiye'nin daha hızlı yol alması için, daha güçlü olması için 'evet'in çıkması lazım. Bu konuda da şüphemiz yok. Allah'ın izniyle 'evet' de çıkacak. Türkiye hak ettiği yeri alacak" diye konuştu. - HATAY