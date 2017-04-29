Başkan Seyfi Dingil, Sahil Peyzaj Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Hatay'ın İskenderun ilçe Belediye Başkanı Seyfi Dingil, sahil bandında bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Seyfi Dingil, sahil şeridi boyunca aydınlatma direklerinin yanı sıra, çevre düzenlemeleri ve yeşillendirme peyzaj çalışmalarının süratle devam ettiğini, çalışmaların bitiminde ise sahil şeridinin daha güzel ve modern olacağını söyledi.



Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin tarafından başlatılan çalışmaların sahil bandında devam ettiğini belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Düzenleme ve bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Kurulumu devam eden Sahil Aydınlatma sistemi hakkında bilgiler aldık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz sahil kısmında bir yandan sahilde çimleme ve düzenleme çalışması yaparken diğer yandan ise ekipler çeşitli sebeplerle tahrip olan parkelerin bakım ve onarımını yapıyor. Ekipler sahil yolu üzerinde bulunan müstakil alan üzerlerinde çalışmalarını hızlandırdı" dedi.



Aydınlatma direkleri dikiliyor!



İskenderun halkının yaz aylarında yoğun olarak kullandığı sahil alanını daha güzel hale getirebilmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Sahil şeridi boyunca gerek spor amaçlı gerekse yürüyüş yapan vatandaşlarımızın işlek olarak kullanmaya başladığı güzergahlar üzerinde hava şartlarının düzelmesi ile birlikte yeşillendirme çalışmalarına başlandı. Aydınlatma projesi kapsamında direklerin dikimi devam ediyor. Yeşillendirme çalışmalar kapsamında, yeşillendirilecek alanların toprak dolguları yapılıyor ve tesviye çalışmaları yürütülüyor. Bu arada ağaç dikimleri ve çim ekimleri yapılarak sahilimizi daha da güzelleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY