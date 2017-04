Başkan Şenol Veryansın Etti

Gaziemir Belediyesinin 2016 faaliyet raporunun görüşüldüğü mecliste eleştirileri yanıtlayan Başkan Şenol, "Eleştiriye her zaman açığız, eleştirilerin azlığı başarımızı gösteriyor. Ben yüzde 71 oranında başarı yakalayan başka kamu kurumu tanımıyorum. Hiçbir bakan, hiçbir bürokrat gelip 'Başkan Gaziemir'e ne yapabiliriz?' diye sormuyor" dedi.



Gaziemir Belediye Meclisinin nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde, 2016 yılı faaliyet raporu görüşülerek karara bağlandı. Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Yapar'ın 2016 yılı faaliyet raporuyla ilgili teknik sunumun ardından yasa gereği oturumu yöneten Gaziemir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Yılmaz Ağırtaş, önce siyasi partilere ardından kişisel görüşlerini belirtmek isteyen meclis üyelerine söz verdi. CHP grubunun görüşlerini Neriman Balcı Türkeri açıklarken, AK Parti'den ise Yasin Mazlum görüş bildirdi.



Projelere başlanma ve gelir-gider bütçesi arasındaki denge konularında yoğunlaşan eleştirilerin ardından söz alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Eleştiriye her zaman açığız, eleştirilerin azlığı başarımızı gösteriyor. Hedeflediğimiz projeleri yüzde 71 oranında hayata geçirmişiz. Gerçekleşmeyen kısmı diğer kurumlardan, devletten, engellemelerden kaynaklanmaktadır. Bizim başarı oranımız örnektir. Ben yüzde 71 oranında başarı yakalayan başka kamu kurumu tanımıyorum. Diğer kamu kurumlarının başarı oranına baktığımızda sadece ve sadece yüzde 30'larda kaldığını görüyoruz. Stratejik planda olmayan; ancak günün ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeleri de düşünürsek yüzde 100 oranında başarılıyız. Biz tahmini bütçe yapıyoruz. Merkezi yönetimin vergi konusundaki çalışmaları, 2 lira 92 kuruş olan doların 3 lira 72 kuruşa yükselmesi, ülke ekonomisinin durumu bütçemizin eksik vermesinin temel nedenleridir. Bu yoklukta bu başarıyı yakalayan çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Özel bankalar kredi vermek için sırada beklerken İller Bankasından kredi alamıyorum. 8 yıldır İller Bankasından 1 lira kredi alamadım. Niye? Bütçemizi eleştirenler bunları bilmeliler" dedi.



"Bu kentin önünü kesmeyin, gelişimini engellemeyin"



Başkan Halil İbrahim Şenol şöyle devam etti:



"Daha önce belediyenin 40 milyon bütçesi vardı; ama 40 milyon da borcu vardı. Yani belediye bütçesinin tamamını borçluydu. İşçi, memur maaş alamazken şu an kimseye borcum yok. Çalmazsanız, çırpmazsanız, peşkeş çekmezseniz belediyenin parası hizmet için yeter. Beni engellemesinler, projelerimizin önüne geçmesinler vatandaşa hizmeti ulaştırayım. Devletin engel dışında hiçbir faydasını görmedim. Hiçbir bakan, hiçbir bürokrat gelip 'Başkan Gaziemir'e ne yapabiliriz?' diye sormuyor. Tam aksine projelerimiz onayda bekliyor; ama sonuç alamıyoruz. Hep onay, hep bekle. Onaylayın da çalışmalarımızı hayata geçirelim. Bu kente yazık değil mi? Biz kentin önünü açmaya çalışıyoruz destek olan yok. Siyaset için bu kentin önünü kesmeyin, gelişimini engellemeyin." - İZMİR