Başkan Selahattin Bayram: Altıntaşlılar Tercihini Yeni Türkiye'den Yana Kullanmıştır

AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Selahattin Bayram, referandumdaki destek ve çalışmalarından dolayı AK Parti Altıntaş Kadın Kolları ile değerlendirme toplantısı yaptı.



Bayram, kadın kolları ile bir araya gelerek referandum çalışmaları boyunca yaptıkları fedakar çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Selahattin Bayram, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destekten dolayı esnafa, vatandaşlara fedakarca gece gündüz çalışan gençlik kollarına, ilçe teşkilatına ve özellikle kadın kollarına teşekkür ediyorum" dedi.



Altıntaş'ın birlik ve beraberlikle güven duygusu içerisinde oyunu kullandığını belirten Başkan Bayram, halkın iradesiyle büyük Türkiye'nin geleceği, ileri demokrasiye tam anlamıyla geçmek için Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine geçtiklerini ifade etti.



Başkan Bayram, Altıntaşlılar'a her zaman olduğu gibi referandumda da kararını ve desteğini yüzde 73.93 gibi bir rakamla 'Yeni Türkiye'den, Demokrasiden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana gösterdikleri için teşekkür etti.(YD-EFE) - KÜTAHYA