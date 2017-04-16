Başkan Sekmen, Oyunu Eşi ile Birlikte Kullandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eşi Gülay Sekmen ile birlikte Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ortaokulu'nda oyunu kullandı.



Saat 11: 30'da Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu okuluna eşi Gülay Sekmen ile birlikte gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Allah hayırlı uğurlu etsin" diyerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Sekmen, "Halk oylaması için oyumuzu kullandık. Vatandaşlarımız sakin bir şekilde demokrasiye uygun ve seçim yasalarına uygun şekilde oylarını kullanıyorlar. Vatanımızı milletimize hayırlı olsun. İnanıyorum ki Türk milleti olarak 17 Nisan sabahı daha güçlü bir ülke olarak uyanmış olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir kalkınma hamlesi yakaladık. Bu yeni sistemle de istikrarımız devam edecek. 80 milyon insanımız birbirinin yakını olacak. Tercihi ne yönde olursa olsun birbirimize olan güveni ve kardeşliği devam ettireceğiz. Asıl olan hem vatanımızın hem de ülke insanımızın mutluluğudur. Bunu sağlayabildiğimiz zaman ne mutlu bizlere, çünkü biz mazisi hem temiz olan hem de güçlü olan bir milletiz. Dün nasılsak bugün ve yarında öyle olmalıyız. Ama kalkınmış bir ülkenin vatandaşı olmanın da mutluluğu yaşamalıyız. Bunun için ülkeyi idare eden yöneticilere bir şey düşüyor. Ülkeyi hızlı bir şekilde kalkındırmak, kakınmış gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmaktır. Yarış bitmiyor. Her gün yeni buluşları ve çalışmaları ortaya koymamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek bu yarışta var oluruz. Yapamazsak hem ülke insanımızı mutsuz ederiz hem de ülkenin geleceğini tehlikeye sokarız. Bu referandum un ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu referandum ülkemizin birlik ve beraberliğine güven verecek düşmanlarını da korku ve endişe verecek" dedi. - ERZURUM