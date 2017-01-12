Başkan Sekmen Önerdi Öğrenciler İçin Yurtlar Tatil Edilmedi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in girişimleriyle Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler yarıyıl tatilinde memleketlerine gitmeyip kentte düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni izleyecek. Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erzurum İl Müdürlüğü bünyesinde yurtlarda kalan 16 bin öğrencimizden 5 bini şubat tatilinde memleketlerine gitmeyip kısa adı EYOF olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni izleyecek. Bizim önerimiz sonrası, kentte hareketlilik olması ve EYOF'taki olimpiyat ruhunu üniversiteli öğrencilerimizin yaşaması için böyle bir çalışma yaptık. Erzurum'da öğrenim gören kampüs içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerimizden 5 bin gencimiz de kentte sportif karşılaşmaları izleyerek, şehrimizin spor hayatına katkıda bulunacak" dedi. Başkan Sekmen, söz konusu jestten ötürü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve KYK yetkililerine teşekkür etti. - ERZURUM