Başkan Sekmen İşadamlarına Ejder3200'ü Anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumlu işadamlarına Büyükşehir Belediyesi'ne devri sonrası baştan aşağı yenilenen Palandöken Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi ile Konaklı Kayak Merkezi'ni anlattı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın da katıldığı toplantıda, 60 günde yapılan 60 projenin sunumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin tarafından yapıldı. Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, "Her iki kayak merkezimizde çok büyük işlere imza attık. 2017'de de Palandöken ve Konaklı'ya çok büyük yatırımlar yapacağız. Şehir merkezinden insanlarımızı havaray ile buradaki dağa çıkartacağız Allah nasip ederse. Hem burada Palandöken'de hem de Konaklı'da birer tatil köyümüz olacak. Butik otel, butik evler şeklinde. İstiyoruz ki özel sektör bunları yapsın. Yapmazsa yine bir şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunun dışında ilk etapta, dağımızın kayak alanları olan hem Palandöken hem de Konaklı ağaçlandırılacak. Ekipleri getirdik, onlarla beraber mutabakat içerisinde götürüyoruz. Hedefimiz dağın tamamını ağaçlandırmak ama il etapta, bu sene hem ilkbahar hem de sonbaharda dağın kayak alanlarının tamamını çamlarla süsleyeceğiz. Tabi bunlar ufak çamlar olacak. İnşallah bunları büyüterek 3-5 sene sonra dağı daha yeşil hale getireceğiz" dedi.



"DAĞA YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR DİĞER KAYAK MERKEZLERİNE ROL MODELİ OLDU"



Başkan Mehmet Sekmen, Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımların ülkedeki diğer kayak merkezlerine örnek teşkil ettiğini bildirdi. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir arkadaşımızı görevlendirdik. Teleferik çalışırken sistemin elektrik üretip depolayacağı ve ihtiyaç anında düğmeye dokunduğunuzda sizi ısıtacağı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu tip sistemler düşünüyoruz. Araç ve gereçlerin bakımını yapmak için teknik elemanlarımıza sertifika aldık. Hem uluslararası denetim hem de yerel denetim. Bundan sonra bu işleri bizim elemanlarımız gerçekleştirecek. Erzurum bundan sonra Uludağ'a, Kayseri'ye ve diğer kayak merkezlerine danışmanlık yapacak. Mesela Ordu bizden destek istedi, oraya ekibimizi gönderdik. Kars destek istedi oraya gönderiyoruz." Toplantıdan sonra Başkan Sekmen, işadamlarına yapılan tesisleri gezdirdi. - ERZURUM