Başkan Sekmen'den Miraç Kandili Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Miraç; beşeri hislerden, tertemiz bir kulluğa geçiştir. Miraç; Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail'in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükselmesidir. Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış, varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. İsra Suresi'nin birinci ayeti kerimesinde Yüce Allah; 'Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i), bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir' diye buyurmaktadır. Miraç; Allah'ın gücü karşısında insan gücünün yetersiz olduğuna, ancak iman ve ibadetle müminin yüksek makamlar elde edebileceğine işaret eden olağanüstü bir hadisedir. Bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, Allah'a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Namaz kılmalı, Kur'an okumalı ve Allah'tan af ve bağış dilemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle dindaşlarımızın, soydaşlarımızın ve hemşerilerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının ve ülkemizin birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 15 Temmuz'da Hakk'a yürüyen demokrasi kahramanlarımızı, iç ve dış güvenlik harekatında şahadet şerbetini içen şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum." - ERZURUM