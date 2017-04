Başkan Sekmen'den Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Tüm emekçi ve işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve emekçilerin hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları hepimizin en temel arzusudur. Ülkemizin güven ve istikrarlı bir şekilde büyümesinde en önemli role sahip olan işçilerimizin hak arama mücadelesi her türlü takdirin üstündedir. İşçi ve emekçilerimizin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması bizlerin en büyük önceliğidir. Bu bağlamda çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunları, emekçilerimiz, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte karşılıklı diyalog ve uzlaşma yöntemiyle her zaman çözüm odaklı bir anlayışla gidermeye çalışıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak her daim emekçilerimizin yanındayız. Çalışanlarımızın problemlerinin çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçilerimizin emeklerinin tam karşılığını almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle çalışma hayatında yer alan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, tüm emekçi kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum." - ERZURUM