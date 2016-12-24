Başkan Saygılı, Personelle Bir Araya Geldi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, personelle bir araya geldi.



Başkan Saygılı, Belediye Toplantı Salonu'nda kentte devam eden ve biten projeler hakkında personele bilgi verdi.



Saygılı, burada yaptığı konuşmada, şehrin sosyal ve kültürel tarihini yansıtacak olan Tarihi Kırıkkale Evleri inşaatının devam ettiğini ve 2017 yılı içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.



700 araçlık bir otopark yaptıklarını vurgulayan Saygılı, "Karşıyaka, Yuva ve Selimözer mahallelerine de ikinci bir yol yapım çalışmamız var. Trafiği rahatlatmak adına ve şehrimizi ikiye bölen demiryolu için 3 adet kavşak tasarladık. Şehrimizin bir mezarlık ihtiyacı vardı, yaptığımız bir çalışma sonunda kısa sürede şehrimiz yeni bir mezarlığa kavuşacak. Diğer bir projemiz olan Bahçelievler Bisiklet ve Yürüyüş yolunu hizmete açtık. Bütün bu çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizden ricam görevinizi en iyi şekilde yapmanız. Toplantıya katılan değerli mesai arkadaşlarım, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.