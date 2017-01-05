Başkan Savaş'tan Erzinlilere Müjde

4 Ocak Çarşamba günü Erzin'in birçok mahallesinde hemşehrilerinin gönüllerine hitap eden HBB Başkanı Savaş'a CHP Erzin İlçe Başkanı Ali Sarar ve çok sayıda partili eşlik etti. Erzin halkının güler yüzü ile karşılanan Başkan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ilçeye yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.

"ERZİN HALKI ARTIK GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SUYUNU İÇEBİLECEK"

Erzin'e yapılan hizmetleri büyük gururla ifade edebileceğini söyleyen Başkan Savaş, "Erzin halkı ilçenin merkeze uzaklığından dolayı kendini her zaman dışlanmış hissetti. Ancak biz Erzin'i her zaman sevdik. Erzinli hemşehrilerimizi hiçbir zaman unutmadık. Erzin bizim Batı'ya açılan yüzümüzdür. Onun için de en çok hizmeti Erzin'e yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle Kasım Bey'in başlattığı sonrasında bizim destek olduğumuz kanalizasyon sorununu çözdük. Adana yolu üzerinde yıkılan büyük köprüyü yeniden inşa ettik. Temelini yine sizlerle beraber attığımız arıtma tesisimizin yüzde 75'ini tamamladık. İnşallah yaz aylarında yine sizlerle beraber açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Erzin genelinde içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarımız 3 buçuk aydır devam ediyor. Erzin halkı artık kirli ya da kireçli su içmeyecek. İlçemiz için büyük önem arz eden bütün büyük ve faydalı projelerin altında imzamız var" dedi.

İlçe genelinde altyapı çalışmaları kadar üstyapı çalışmalarında da ilerleme kaydettiklerini belirten Başkan Savaş, ilçe halkından gelen önerilere de kulak verdi. Mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen gölet talebine kayıtsız kalmayan Başkan Savaş, çalışmaya bu sene başlayabileceklerinin müjdesini verdi.

BAŞKAN SAVAŞ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Hizmetlerin çözüm noktasında hemşehrileriyle fikir alışverişlerinde buluştuktan sonra ilçedeki arıtma tesisi inşaatını ve içme suyu çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Savaş, proje kapsamında ilçeye 245 kilometre içme suyu hattı döşeneceğini ve bunun 211 km'sinin polietilen, 34 km'sinin ise duktil borulardan oluşacağının bilgisini yetkililerden aldı.

Bunula beraber yapımına devam eden İçme Suyu İnşaatı'nda da yakından incelemelerde bulunan Başkan Savaş, 30 dönümlük arazi üzerinde yapılan tesiste günde 5 bin 760 metreküp suyun arıtılacağını ifade ederken; suyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre uygun arıtımı sağlanarak Erzin Deresi'ne deşarjının sağlanacağını ifade etti.

Erzinliler, Erzin Arıtma Tesisi ve İçme Suyu İnşaatı hizmetleri ile bir ilke imza atarak Erzin'i daha kaliteli ve hijyenik su ile buluşturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a sonsuz teşekkürlerini iletti.



