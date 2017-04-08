Başkan Savaş'ın Polis Haftası Mesajı

Başkan Savaş mesajında; "10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ışıklı yolda emin adımlarla yürüyen, "Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" sözüne uygun olarak görev yapan Türk polisi gücünü halktan ve kanunlardan almaktadır. Türk Polisi aynı zaman da fedakârca çalışarak, suç ve suç odakları ile girmiş olduğu çetin mücadelelerde göstermiş olduğu üstün gayret ve istikrarlı çalışmalarıyla, Milletimizin büyük takdirini kazanmıştır. Türk polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır.

"POLİS TEŞKİLATIMIZ, HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENEREK ŞEREFLİ MAZİSİNDEN VE MİLLETİNDEN ALDIĞI GÜÇLE GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYOR"

172 yıllık geçmişi ile polis teşkilatımız her geçen gün güçlenmiş, modern araç, gereçlerle ve yapılarla donatılmış, teknolojik altyapıya sahip bir konuma gelmiştir. Bu teşkilat bundan sonra daha da güçlenerek şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle kendisine verilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda, tüm emniyet mensuplarının üstlendikleri bu kutsal görevi, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için en başarılı ve en verimli bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine inanıyorum.

"TÜRK POLİSİ, GÖREVİNİ HER ZAMAN FEDAKÂRCA YAPMIŞ VE GEREKTİĞİNDE CANINI HİÇE SAYARAK ULVİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR"

Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükûnun demokratik kurallar içerisinde sağlanmasını, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmek Polis Teşkilatının görevleri arasındadır.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır.

"DEMOKRASİNİN YAŞAMASI HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASIYLA MÜMKÜNDÜR"

Taşıdıkları rütbenin ve nişanenin şuuruna ermiş bir şekilde bu ulvi görevi yerine getirirken yüzlercesi şehit olmuş, binlercesi de gazi olmuş ve bu atmosferde bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliği için görevini aksatmadan üstün gayret ve başarı içerisinde mesleğine devam etmiştir. Unutulmamalıdır ki demokrasinin yaşaması diğer özgürlüklerin yanında ancak toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakâr polislerimiz ve bütün teşkilat mensuplarının çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.