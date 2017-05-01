Başkan Savaş Hatay'ın Tarihine Sahip Çıkıyor

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Hatay Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştayda Başkan Savaş'ın yanı sıra İMO yöneticileri, mühendisler, çok sayıda akademisyen ve davetli yer aldı.

Hatay'ın tarihi ve mimari dokusunun bozulmadan gelecek nesillere aktarılması konusunda yoğun çaba harcayan Başkan Savaş, çalıştayda gerçekleştirdiği konuşmada düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Bir gün önce Adana Anıtlar Kurulu'nda da önemli bir toplantıya katıldığını belirterek düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, böylesine önemli bir konuda İMO yöneticilerinin gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DEFNE BATTI ÇIKTI PROJESİ MASAYA YATIRILDI

Hatay'ın neresine kazma vurulsa oradan tarih fışkırdığını belirten HBB Başkanı, "Antakya'da yapılan müze-otel ve Defne Uğur Mumcu alanında yapılan battı çıktı projelerinde çıkan tarihi eserler, coğrafyamızın ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Uğur Mumcu alanında yapılan kazılarda ortaya çıkan Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait eserler, çalışmalarımızı yavaşlatsa da şikâyetçi olmadık. Hem üniversitedeki hocalarımız hem de müze yetkilileri ile beraber çalıştık. Tek sıkıntımız oradaki esnafımızın yaşadığı mağduriyetti. Ve bizler bu mağduriyeti bir an önce gidermek için üzerimize düşen gerekli her şeyi yaptık" dedi.

BEKLENEN MÜJDEYİ BAŞKAN SAVAŞ VERDİ

Anıtlar Kurulu yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerin olumlu neticeler doğurduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Savaş, "Bölgede çıkan hem tarihi eserlerin hem de mozaiklerin yapısına ve dokusuna zarar vermeden alandan çıkaracağız. Böylelikle battı çıktı projemizi en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah yaz aylarında her şeyi bitirmiş olacağız" diyerek Hatay halkına müjdeli haberi verdi.

Teleferik Projesi ile ilgili merak edilenler hakkında da düşüncelerini ifade eden Başkan Savaş, projenin gecikmesine neden olan engelleri tek tek çözerek çalışmayı tamamlayacaklarını ve Hataylıların hizmetine sunacaklarını belirtti.