Başkan Savaş, CNR İstanbul 2017 Mobilya Fuarına Katıldı

Fuara Hatay'dan, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet ÇİNÇİN, Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar Kooperatif Başkanı Mehmet Ali YAPAR, Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Ali KANLI ve Hatay'ın önde gelen mobilya firmaları katılım gösterdi.

HATAY MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI YARIŞACAK

Başkan Savaş, Orta Doğu, Yakın Doğu, Avrupa, Rusya, Türkiye Cumhuriyetleri,Balkanlar ve Kuzey Afrika'dan mobilya endüstrisinin önemli karar vericilerinin de davet edildiği fuarda, Hatay'ın mobilyacılık sektöründe her geçen gün daha kaliteli işçilik ve tasarımlar yaptığını, ürettiği bu ürünlerle de önümüzdeki 10 yıl içerisinde ihracatta dünyanın ilk 7 ülkesi arasında yer almak istediğini, vermiş olduğu gayretlerle göstermektedir diyerek, bölgemizin mobilyacılık sektöründe uluslararası alanda ismini duyurmuş dünya mobilya devleriyle yarışacak konuma geldiğini ifade etti.

Açılışı gerçekleştirilen ve 500'ün üzerinde firmanın katılımı ile 150 binin üzerinde ziyaretçi hedefleyen CNR İMOB, 29 Ocak Pazar gününe kadar CNR EXPO Yeşilköy'de açık kalacak.

