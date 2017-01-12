Başkan Sarıoğlu, Kuş ve Yaban Hayvanlara Yem Bıraktı

Antalya'nın Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, kar yağışının yoğun yaşandığı kırsal bölgelerdeki kuş ve yaban hayvanlara yek bıraktı.



Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, kar yağışının yoğun yaşandığı kırsal bölgelerde kuş ve yaban hayvanların aç kalmaması için yem bıraktı. Başkan Sarıoğlu, "İlçemizin üst kısımlarında gerçekleşen yoğun kar yağışından dolayı besin bulmakta zorlanan dağ keçileri, geyikler ve tüm yabani hayvanlara belediye ekiplerimizce ekmek ve yem takviyesi yapılmıştır. 45 ayrı noktaya konulan yiyecekler için özellikle hayvanların geçiş güzergahları seçilerek yemlerini bıraktık" dedi. - ANTALYA