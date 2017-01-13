Başkan Sarıoğlu, İl Emniyet Müdürü Uzunkaya'yı Ziyaret Etti

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti.



Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Sarıoğlu,, turistik ilçesinin sahil şeridinin polis bölgesi olması talebinde bulundu.



Bölgenin turizm potansiyeli nedeniyle bu talebin yerinde olduğunu vurgulayan İl Emniyet Müdürü Uzunkaya, kararın Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 1 saat süren sohbetin ardından Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, kurutulmuş portakal, portakal lokumu ve portakallı çikolatadan oluşan bir hediye paketini Uzunkaya'ya takdim etti. - ANTALYA