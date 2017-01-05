Başkan Sarıcaoğlu'nun Kaymakam Gökpınar'ı Ziyareti

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu Kaymakam Hasan Gökpınar'ı ziyaret etti.



Kaymakam Gökpınar'ı beraberindeki belediye meclis üyeleri ile ziyaret eden Sarıcaoğlu yeni görevinde başarı diledi.



Belediye olarak ilçenin daha yaşanabilir, modern bir ilçe olabilmesi, istihdamın artırılması, göçün engellenmesi başta olmak üzere çeşitli projeler yaptıklarını aktaran Sarıcaoğlu, "Bu projelerden çoğunu hayata geçirdik. Diğer projelerimiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini turizme kazandırma gayreti içerisindeyiz. İnşallah ilçemizde birlikte güzel hizmetlerde bulunacağız." dedi.



İlçede özellikle yapılaşma konusunda olumlu çalışmalar gördüğünü belirten Kaymakam Sarıcaoğlu'da "Memnun kaldım. Önümüzdeki süreç içerisinde birlikte güzel işlerde bulunacağız." diye konuştu.