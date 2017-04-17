Başkan Sarıcaoğlu'ndan "Yüzde 70" Teşekkürü

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Yüzde 70 ile evet diyen tüm Kavaklı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



"Zafer hepimizin" diyerek konuşmasına başlayan Sarıcaoğlu, "Evet diyen de hayır diyen de kazandı. İlçemiz ve ülkemiz kazandı. Bundan sonra üstümüze düşen görev çok daha fazla çalışıp ilçemizi çok daha iyi noktalara getirmek olacak. Evet diyen de hayır diyen de bizim insanımız. Asla bir ayrımcılığa gidilmeyecek, yapılan hizmetler şüphesiz eksiksiz fazlasıyla aynı şekilde devam edecek. Bu ülke hepimizin. Bu yüzden gün birlik olma günü. Bundan sonra hedefimiz çok daha fazla büyüyen ve gelişen bir ülke haline gelmek" diye konuştu.



"Hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum"



Sarıcaoğlu sözlerini, "Yüzde 70'lik bir oy ile evet diyen, bizlerin yanında olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan bizlerden desteğini esirgemeyen tüm Kavaklı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bize olan güvenlerini asla sarsmadık her zaman verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle tüm hemşehrilerime bizlere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde tamamladı. - SAMSUN