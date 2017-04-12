Başkan Sargın Muhtarlar İle Koordinasyon Toplantısı Düzenledi
Belediye lokalinde gerçekleşen toplantıda konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, muhtarlarla koordineli çalışmanın önemli olduğunu düşündüklerini ve bu şekilde çalışmaya özen gösterdiklerini söyledi.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kentteki muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı.
Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Sargın, istekleri not ederken aciliyet gerektiren çalışmalar konusunda daire müdürlerine talimat vererek kısa sürede yapılmasını söyledi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Sevinç, Belediye birim müdürleri ile çok sayıda muhtar katıldı.
Konuşmanın ardından toplantıya katılan muhtarlar, Belediye Başkanı Osman Sargın'a yapılan koordinasyon toplantılarının faydalı olduğunu belirterek teşekkür ettiler.