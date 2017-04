Başkan Sargın "Her şeyin Başı Can Güvenliği"

Vatandaşların okul giriş ve çıkışlarında araçların ve motosikletlerin öğrencilere tehlike arz ettiğini belirtmesi üzerine İznik Belediyesi harekete geçerek gerekli önlemleri aldı.İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sahil caddesinde beş bölgeye hız kesiciler yerleştirildi.Çalışmaları yerinde inceleyen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın matkabı eline alarak monte işlemine yardımcı oldu.

Vatandaşlardan gelen talebi değerlendirdiklerini belirten Başkan Sargın "Öncelikle her şeyin başı can güvenliği.Burada minik yavrularımızın giriş çıkış saatlerinde can güvenliklerini sağlam bizlerin görevi.Bu bağlamda hemşerilerimizin şikayetleri üzerine bu çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.