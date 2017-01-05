Başkan Sargın, Dünya Gürcü Müslümanları Birliğini Ağırladı

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Tarihi ve Kültürel eserleri gezmek için İznik'e gelen Gürcistan Müslümanlar Birliği Başkanı Zurab Kemal Tsetskhladze ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

İznik Belediye Başkanlığındaki görüşmeye, Gürcistan Müslümanlar Birliği Başkanı Zurab Kemal Tsetskhladze, başkan yardımcıları Tariel Mikeladze, Zaur Shantadze, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve İznik Kafkas Batum Kültür ve Dayanışma Dernek başkanı Kadir Yüksek, yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Medeniyetler başkenti İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yaptığı konuşmada, Gürcü heyeti İznik'te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Sargın"Türkiye ile Gürcistan'ın dost olduğunu, Gürcülerle Türkler arasında akrabalık ilişkileri ve din kardeşliği bulunuyor. İznik Belediye Meclisi olarak 05 Mayıs 2015 tarihinde Gürcistan'ın Khulo Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldık. Khulo Belediyesi İznik Belediyesinin kardeş şehridir. Karşılıklı ziyaretlerle dostluklarımızı ve ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu yıl içerisinde karşılıklı ziyaretler planlıyoruz. Biz Müslümanlar olarak bir ve beraber olduğumuz sürece bizleri kimse yıkamayacak İnşallah. Sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir beklentimiz yok. Yeter ki ilişkilerimiz gelişsin ve yarınlara birlikte adım atalım. Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımızdır" dedi.

Gürcistan Müslümanlar Birliği Başkanı Zurab Kemal Tsetskhladze ise, Gürcü Müslümanlara verdiği destek ve İznik'te gösterilen misafirperverlik nedeniyle Başkan Sargın'a teşekkür etti. Türkiye'ye gelmekten ve Bursa ve İznik'in tarihi ve kültürel eserlerini görmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Tsetskhladze, yaptığı konuşmada, Gürcistan'daki Müslüman toplum adına gerçekleştirdikleri etkinlikleri anlattı.

Belediye Başkanı Sargın, ziyaretin anısına Tsetskhladze'ye İznik Çinisi hediye etti. Tsetskhladze de Başkan Sargın'a Gürcistan Müslümanlar Birliği plaketini sundu. İznik Belediyesi önünde toplu fotoğraf çekilmesinin ardından Tarihi ve Kültürel alanları İznik Belediye Meclis üyesi Öner Erim eşliğinde gezdiler.

