Başkan Saraçoğlu Gençlerle Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği'nin organize ettiği, "Gençlerimizle El Ele" programına katıldı.



Saraçoğlu, Okmeydanı Mahallesinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, kentteki sivil toplum örgütlerinin öneminin büyük olduğunu söyledi.



Halka hizmet yolunda olan sivil toplum örgütlerine her zaman ihtiyaç olduğunu belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:



"Çünkü bir toplumu doğruya yönlendiren, toplumdaki samimiyeti ve birliği sağlayan en önemli kurumların başında sivil toplum kuruluşları gelir.

Bizler de bu kuruluşlara gerekli yardımı yapmalı, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına çocuklarımızı bu kuruluşlara yönlendirmemiz gerekmektedir. Biz büyüklerin sorumluluğu, küçüklerimizin hayatlarında doğru yolu göstermektir. Bazen bu konuda yetersiz kalabiliyoruz. Yetersiz kaldığımız noktalarda da bu tür sivil toplum kuruluşları devreye girerek eksikliklerimizi gideriyor. Biz, her zaman bu düşünceyle sivil toplum kuruluşlarına gerekli desteği verdik, destek vermeye de devam edeceğiz."



Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Süleyman Yiğit de dernek olarak madde bağımlısı olan vatandaşları sosyal çevreye kazandırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bağımlılıktan kurtulmalarına yönelik faaliyetlerde bulunmayı, kadına, çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmeyi, çocuk istismarına 'dur' diyebilmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.