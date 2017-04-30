Başkan Salman, İlk Emekli Maaşıyla Okula Atatürk Büstü Yaptırdı

YALOVA Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, yılbaşı itibariyle emekli olmaya hak kazandı ve aldığı ilk emekli maaşıyla da Düzce'nin Gölyaka İlçesi'ne bağlı Yunusefendi Köyü Şehit Tarık Demircan İlk/Orta Okulu'na Atatürk büstü yaptırdı. Büst, önceki gün düzenlenen törenle açıldı.



Yılbaşında hizmet süresini ve primlerini dolduran Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman emekli olmaya hak kazandı. Başkan Salman, aldığı ilk emekli maaşıyla da kendisinden daha önce talep edilen bir isteği yerine getirdi. CHP Düzce İl Başkanı aracılığıyla Başkan Salman'a ulaşan Şehit Tarık Demircan İlk/Orta Okulu yöneticileri ve öğrencileri kendisinden okul bahçelerine konmak üzere Atatürk büstü istedi. Bu duruma kayıtsız kalmayan Başkan Vefa Salman, aldığı ilk emekli maaşıyla okula Atatürk büstü yaptırıp okulun bahçesinde bulunan çeşmeleri de yeniletti.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman önceki gün Düzce'ye giderek okul bahçesinde düzenlenen Atatürk büstü açılışına katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Doğan Yılmaz, "Okulumuz bahçesinde Atatürk büstü yoktu. Bu konuyu dile getirdik. Öğrencilerimizin bu isteğine kayıtsız kalmayarak bizlerin bu ihtiyacını giderdiğiniz için başta Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Okul Müdürü Yılmaz'ın ardından kısa bir konuşma yapan Düzce Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zekeriya Tozan ise "Bu talep bana geldiğinde ne yapabiliriz diye düşündüm ve konuyu Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'a ilettim. Kendisi hiç ikiletmeden ne yapılması gerekiyorsa yerine getiririz dedi. Kendisine hepinizin huzurunda sizler adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR'



Başkan Vefa Salman da "Yılbaşında emekli olmaya hak kazandım. Aldığım ilk emekli maaşımla da bu büstü yaptırmak nasip oldu. Bu da beni çok gururlandırdı ve mutlu etti. Yalova, Mustafa Kemal Atatürk'ün kentidir. Onun kentinden, Düzce'ye, Yunusefendi'ye, şehidimizin adını taşıyan bu okulumuza, öğrencilerimize bir faydam dokunduysa ne mutlu bana" dedi.



Başkan Salman'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, okul müdürü ve öğrencileri temsilen Hasret ve Evren isimli öğrencilerin katılımıyla Atatürk büstü ve yenilenen okul çeşmeleri hizmete açıldı.



- Yalova